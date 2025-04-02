Путин провел встречу с главой Бурятии Цыденовым

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Из заявления следует, что одними из основных тем обсуждения стали оказание помощи участникам боевых действий на Украине и социально-экономическое развитие региона. Кроме того, Цыденов рассказал российскому лидеру о ситуации в сфере экологии и обращения с отходами на территории республики.

«По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году [составил] более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года — +32%», — отметил глава Бурятии.

Он добавил, что в настоящее время регион занимает 32-е место среди субъектов РФ по уровню заработной платы. В среднем местные жители получают за свой труд 69 тыс. рублей, при этом чистый доход достигает 54 тыс. рублей.

Как сказал Цыденов, сейчас одним из проблемных вопросов является поддержка родственников военнослужащих, которые пропали без вести в зоне специальной операции. Глава республики подчеркнул, что в 2024 году власти начали полностью компенсировать затраты на жилищно-коммунальные услуги семьям таких участников боевых действий.

«Обязательно. Это проблемный вопрос», — прокомментировал Путин.

22 января Цыденов сообщил, что три бурятских чиновника решили отправиться в зону специальной операции в качестве добровольцев. Речь шла о заместителях председателя правительства республики Иване Альхееве и Алдаре Гулгенове, а также исполняющем обязанности министра сельского хозяйства региона Амгалане Дармаеве.

Ранее в Бурятии разрешили работу майнеров при соблюдении ряда условий.