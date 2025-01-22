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Трое бурятских чиновников отправились в зону военной операции

Глава Бурятии сообщил, что трое чиновников отправились в зону военной операции
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Станислав Красильников/РИА Новости

Трое бурятских чиновников отправились добровольцами в зону военной операции на Украине. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Речь идет о заместителях председателя республиканского правительства Алдаре Гулгенове и Иване Альхееве, а также и.о. министра сельского хозяйства Амгалане Дармаеве.

Причины такого решения не уточняются.

По его словам, они пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда Юрия Петровича Трутнева.

В нем уже служил заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Денис Андреев, добавил Цыденов.

20 декабря «Коммерсантъ» писал, что бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев ушел в зону проведения спецоперации после признания в получении взяток.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на главу пермского СК отправится в зону военной операции.

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