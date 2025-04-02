Путин разрешил «Балчуг капиталу» провести сделки с акциями крупных компаний Goldman Sachs

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее компании «Балчуг капитал» приобрести и продать акции ряда российских компаний, ранее принадлежавших американскому Goldman Sachs. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие разрешения попали сделки с акциями следующих предприятий: «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Татнефть», «Лукойл», «Ростелеком», НЛМК, «Интер РАО».

31 января Путин подписал распоряжение, которым разрешил компании «Балчуг Капитал» купить дочернюю компанию группы Goldman Sachs. Распоряжение подписано в соответствии с указом президента «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государства и международных организаций».

В ноябре прошлого года Путин разрешил проведение сделки по покупке «Русской элеваторной компании» у французского холдинга Louis Dreyfus. Согласно распоряжению, в рамках операции у французской компании будет приобретено 100% акций предприятия.

Ранее Goldman Sachs почти в два раза повысил вероятность прогноза о рецессии в США.