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Goldman Sachs почти в два раза повысил вероятность прогноза о рецессии в США

Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%
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Антон Денисов/РИА Новости

Банк Goldman Sachs Group повысил оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев с 20% до 35%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что введение новых импортных пошлин, которое планируется администрацией президента страны Дональда Трампа в ближайшие дни, приведет к обострению глобальной торговой войны. Это, как считают аналитики Goldman Sachs, инициирует рост уровня инфляции в Соединенных Штатах.

«В связи с этим банк повысил оценку вероятности наступления рецессии в экономике почти вдвое», — говорится в публикации.

Аналитики Goldman Sachs Group отмечают, что увеличение прогнозной оценки «связано с пониженной базой роста, заметным падением уровня доверия со стороны домохозяйств и бизнеса, а также с заявлениями представителей администрации США, указывающими на желание мириться с краткосрочной экономической слабостью ради реализации своей политики».

Кроме того, утверждается, что оказать давление на экономический рост могут риски, связанные с проблемами на рынке труда и возможными гриппозными эпидемиями.

26 марта бюджетное управление конгресса США сообщило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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