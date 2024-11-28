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Путин одобрил приобретение «Русской элеваторной компании»

Путин разрешил сделку по покупке «Русской элеваторной компании» у Louis Dreyfus

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил проведение сделки по покупке «Русской элеваторной компании» у французского холдинга Louis Dreyfus. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, в рамках сделки у французской компании будет приобретено 100% акций предприятия.

Документ подписан в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В июле 2023 года глобальные трейдеры — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus — объявили об остановке экспорта зерна из России. Их доля в вывозе продукта составляла 16%. Аналитики считали, что их бывшие дочерние компании могут продолжить исполнять прежние обязанности.

Позже в Минсельхозе РФ заявили, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона предоставить информацию о продаже своих российских активов. Это было необходимо для получения разрешения на продажу. Информации о дальнейших планах компании не было обнародовано.

Ранее Путин разрешил ООО «Граталь» приобрести 2,5% битумного оператора «Газпром Нефти».

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