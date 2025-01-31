Путин разрешил покупку «дочки» Goldman Sachs

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил компании «Балчуг Капитал» купить дочернюю компанию группы Goldman Sachs. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом «Балчуг капитал» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», принадлежащих Голдман Сакс Груп, Инк (Goldman Sachs Group, Inc)», — говорится в документе.

Распоряжение подписано в соответствии с указом президента «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государства и международных организаций».

В ноябре прошлого года Путин разрешил проведение сделки по покупке «Русской элеваторной компании» у французского холдинга Louis Dreyfus. Согласно распоряжению, в рамках операции у французской компании будет приобретено 100% акций предприятия.

Ранее Путин разрешил ООО «Граталь» приобрести 2,5% битумного оператора «Газпром Нефти».