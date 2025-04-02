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В МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины

Мирошник: контингент сдерживания можно рассматривать как оккупацию Украины ЕС
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French Army/AP

Проект стран ЕС по созданию «контингента сдерживания» на Украине можно рассматривать как неприкрытую оккупацию этой страны. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«По сути (проект - прим. ред.) можно рассматривать как неприкрытую оккупацию Украины странами Европы», - подчеркнул он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее на Западе заявили, что у Европы нет сил для отправки войск на Украину.

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