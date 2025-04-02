WS: у Европы нет достаточных сил для отправки войск на Украину

У Европы нет достаточных сил для отправки военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье на портале Weapons Substack.

«У Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве (и нет запасов оружия), чтобы быть чем-то большим <…> И европейцам придется ожидать отпора со стороны русских, которые могут решить атаковать плацдармы и склады снабжения в Польше и Румынии», — отметил он.

Брайен не исключил, что Великобритания, Франция и, возможно, другие страны работают над тем, чтобы ввести войска на запад Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

По словам Макрона, каждая европейская страна может отправить на Украину несколько тысяч военных. Французский лидер заявил, что план размещения на Украине миротворцев находится на финальной стадии согласования.

Ранее военный эксперт рассказал, для чего Зеленский зазывает западные войска на Украину.