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Путин поручил обеспечить обновление стандартов по школьным предметам

Путин поручил обновить образовательные стандарты по математике, физике и химии
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Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты и программы по математике, физике, биологии и химии. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология», — говорится в поручении главы государства.

До этого стало известно, что число платных мест в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга будут сокращать, чтобы в них поступали только абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ.

В начале февраля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова и ее коллега Сергей Кабышев заявили, что во время ежегодной приемной кампании стоит оставлять в колледжах часть мест, на которые могли бы претендовать абитуриенты, не поступившие в вуз. С инициативой они обратились в письме к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее в России подняли вопрос о возвращении в школы оценки за поведение.

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