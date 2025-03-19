В Минобрнауки заявили о планах сократить число платных мест в столичных вузах

Число платных мест в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга будут сокращать, чтобы в них поступали только абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает «Парламентская газета».

По его мнению, так столичные вузы будут выпускать только хороших специалистов.

«Мы сформулировали предложение, и я очень рассчитываю, что вы его поддержите в борьбе за качество образования. Это наличие единых минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на одну и ту же программу в вузах, имеющих разных учредителей», — обратился к депутатам Фальков.

Он уточнил, что в этом случае минимальный проходной балл будет одинаковым при поступлении на одну программу как на бюджет, так и на коммерческое отделение. Министр отметил, что контролировать процесс стандартизации проходного балла должно одно ведомство, чтобы улучшить качество образования.

В начале февраля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова и ее коллега Сергей Кабышев заявили, что во время ежегодной приемной кампании стоит оставлять в колледжах часть мест, на которые могли бы претендовать абитуриенты, не поступившие в вуз. С инициативой они обратились в письме к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее сообщалось, что российские вузы укрепят связи с реальным сектором экономики.