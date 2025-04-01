В Белом доме заявили о разочаровании Трампа поведением Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американский лидер стремится завершить конфликт. Левитт указала, что обе стороны конфликта несут большие потери «слишком долго».

«Наша команда продолжает взаимодействовать с Россией, так же как с Украиной, и президент продолжает очень, очень активно заниматься этой темой каждый день», — сказала Левитт.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.