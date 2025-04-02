Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле перечислили цели создания службы по вопросам гражданства

Песков рассказал о целях создания службы по вопросам гражданства и регистрации
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Основными направлениями деятельности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которая будет работать в составе министерства внутренних дел РФ, станут упорядочивание миграционных процессов на территории страны и снижение противоправной деятельности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, создание нового ведомства позволит более эффективно решать вопросы в миграционной сфере и улучшить координацию между профильными структурами.

«Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов РФ, снижение противоправной деятельности», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере миграции, в том числе предполагающий создание службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Российский лидер поручил правительству и министерству внутренних дел страны за три месяца провести все мероприятия, необходимые для организации работы нового ведомства.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов в страну как минимум до конца 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами