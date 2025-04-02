В Кремле перечислили цели создания службы по вопросам гражданства

Песков рассказал о целях создания службы по вопросам гражданства и регистрации

Основными направлениями деятельности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которая будет работать в составе министерства внутренних дел РФ, станут упорядочивание миграционных процессов на территории страны и снижение противоправной деятельности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, создание нового ведомства позволит более эффективно решать вопросы в миграционной сфере и улучшить координацию между профильными структурами.

«Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов РФ, снижение противоправной деятельности», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере миграции, в том числе предполагающий создание службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Российский лидер поручил правительству и министерству внутренних дел страны за три месяца провести все мероприятия, необходимые для организации работы нового ведомства.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов в страну как минимум до конца 2025 года.