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Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

Алиев заявил о двух условиях для подписания мирного договора с Арменией
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Shutterstock/esfera

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о двух условиях для подписания мирного договора с Арменией. Его слова передает агентство APA.

«Необходимо упразднить Минскую группу ОБСЕ [по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе]. Второй вопрос связан с Конституцией Армении», — сказал он.

Алиев отметил, что основной закон Армении включает пункт о претензиях на территорию Азербайджана, его, подчеркнул он, необходимо убрать для подписания документа.

До этого Алиев заявлял, что у Баку нет территориальных претензий к Армении.

Также он заявлял, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Таким образом, он дополнил свое раннее заявление, что на границе двух стран под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Ранее Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению.

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