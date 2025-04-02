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Политолог оценил шансы Зеленского вновь занять президентское кресло

Политолог Бовт: у Зеленского есть шанс одержать победу на президентских выборах
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского вновь занять президентское кресло.

Эксперт обратил внимание на внутриполитическую картину в стране, которая указывает на отсутствие у Зеленского серьезных конкурентов.

«Возможно, американцы, когда контактировали с представителями оппозиции, тоже пришли к этой же мысли. Они говорили, насколько известно, с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), с [бывшим премьер-министром Украины, нардепом Юлией] Тимошенко. Но вряд ли они реально могут составить конкуренцию Зеленскому сегодня», — сказал Бовт.

Реальным конкурентом Зеленского, по мнению политолога, является экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании.

Накануне «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщила, что офис президента Украины начал подготовку к выборам главы государства. В публикации отмечается, что украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но и не исключают этого.

Источники подчеркивают, что на Банковой исходят из того, что конфликт может закончиться в этом году, а к выборам надо готовиться заранее, работа над этим уже началась.

Ранее в Раде раскрыли план Зеленского по выборам на Украине.

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