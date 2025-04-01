СМИ утверждают об активизации офиса Зеленского в подготовке выборов президента Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского действительно начал подготовку к выборам главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но и не исключают этого.

Источники подчеркивают, что на Банковой исходят из того, что конфликт может закончиться в этом году, а к выборам надо готовиться заранее, работа над этим уже началась.

Издание отмечает, что выбор даты проведения возможных выборов будет зависеть от уверенности офиса главы Украины в его победе.

Наибольшую угрозу в президентской гонке для Зеленского представляет бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, говорится в публикации.

До этого Залужный отказался комментировать свое участие в выборах украинского президента.

Журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что выборы главы государства на Украине могут пройти этим летом. По данным издания, Владимир Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

Ранее глава ЦИК Украины назвал двух возможных конкурентов Зеленского на выборах.