В Раде раскрыли план Зеленского по выборам на Украине

Дубинский: Зеленский хочет затянуть вопрос с выборами до весны 2026 года

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен затянуть процесс подготовки к выборам на Украине еще на год в надежде, что республиканцы в конгрессе потерпят поражение на промежуточных выборах в США. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го», — отметил депутат.

Дубинский напомнил, что тогда пройдут промежуточные выборы в конгресс США, и Зеленский верит, что республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом потеряют большинство.

По оценке украинского депутата, надежды Зеленского не сбудутся.

До этого Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», опроверг информацию о подготовке к президентским или парламентским выборам на Украине.

Срок Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая прошлого года. Но выборы нового главы государства не проводились из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации они «несвоевременны».

Ранее на Украине назвали сроки проведения выборов президента.