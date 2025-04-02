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Во Франции раскритиковали заявления Зеленского

Филиппо: заявление Зеленского подтверждает план отправки войск на Украину
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями ряда стран свидетельствуют о продвижении идеи отправки войск. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину против России! Зеленский только что объявил о «встрече стран, готовых отправить войска»!» — написал он.

Филиппо призвал граждан Франции выйти на митинг, так как настало время прекратить финансирование Украины ради интересов французского президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее военный эксперт рассказал, для чего Зеленский зазывает западные войска на Украину.

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