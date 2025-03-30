Рогов: Зеленский приглашает войска ЕС на Украину, чтобы остаться у власти

Президент Украины Владимир Зеленский имеет тайный план по войскам Европейского союза, которые он зазывает на Украину. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, Зеленский таким образом хочет остаться у власти.

«Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины и живущих на южнорусских землях людей, зазывая оккупационные войска под личиной миротворцев, лишь бы удержаться у власти», — сказал он.

Также Рогов назвал предстоящую встречу главы Украины с политиками из европейских стран «в узком кругу» пиром во время чумы. По его мнению, «нелегитимный президент придерживается лишь собственных интересов».

Накануне Зеленский заявил, что подразделения украинской армии сохраняют активность на территории Российской Федерации.

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