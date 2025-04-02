Марин Ле Пен обратится в ЕСПЧ из-за приговора суда

Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ по поводу приговора во Франции

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую во Франции приговорили к лишению свободы и лишению возможности выдвигать кандидатуру на следующих выборах президента, сообщила Le Parisien, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции.

«Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», — сказала она в интервью газете.

1 апреля Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, которая помешает ей участвовать в президентских выборах в 2027 году.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее во Франции рассказали, когда Ле Пен сможет обжаловать приговор.