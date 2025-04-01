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Во Франции рассказали, когда Ле Пен может обжаловать приговор

Генпрокурор Франции Эйтз: Ле Пен может обжаловать приговор до выборов
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Stephanie Lecocq/Reuters

Апелляционный процесс по делу главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может пройти до президентских выборов во Франции в 2027 году. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил генеральный прокурор Франции Реми Эйтз.

«Технически, теоретически, это возможно», — подчеркнул он.

Как отметил Эйтз, обжалование приговора Ле Пен «не надо надолго откладывать», однако при этом нужно учитывать загрузку судов.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. Согласно результатам исследования, опубликованного накануне в издании Journal du Dimanche, около 37% респондентов готовы поддержать Ле Пен в первом туре выборов. Она занимает лидирующие позиции среди других потенциальных кандидатов.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.

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