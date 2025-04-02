В ЕС постановили отменить санкции против бизнесмена Пумпянского и его семьи

Суд ЕС постановил отменить санкции против Дмитрия Пумпянского, его жены и сына

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил отменить введенные из-за российской специальной операции на Украине санкции Европейского союза против бизнесмена из России Дмитрия Пумпянского, а также его жены и сына — Галины и Александра Пумпянских. Об этом сообщает ТАСС.

«Решения аннулированы», — объявил судья.

Кроме того, суд постановил, что Совет Евросоюза должен оплатить судебные расходы истцов.

В июне прошлого года бизнесмен Дмитрий Пумпянский выиграл иски против Совета Европейского союза по делу об отмене введенных в отношении него санкций ЕС.

Суд постановил отменить решения от 2022 года по внесению Пумпянских в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер. Кроме того, совет ЕС оплатит судебные издержки сторон.

В ноябре 2023 года суд ЕС постановил вывести из-под санкций сына Пумпянского Александра.

Ранее в МИД оценили возможность снятия санкций Евросоюза в отношении России.