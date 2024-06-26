Российский предприниматель выиграл иск по отмене санкций ЕС

Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский выиграл иски против Совета Европейского союза по делу об отмене введенных в отношении него санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейский суд общей юрисдикции.

Другой иск по той же проблеме выиграла супруга бизнесмена Галина.

«Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

Суд постановил отменить решения от 2022 года по внесению Пумпянских в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер. Кроме того, совет ЕС оплатит судебные издержки сторон.

В ноябре 2023 года суд ЕС постановил вывести из-под санкций сына Пумпянского Александра.

10 апреля текущего года суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом, против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Ранее суд ЕС отклонил иск российского бизнесмена Игоря Ротенберга, требовавшего отменить персональные санкции.