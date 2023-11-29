С сына российского миллиардера сняли санкции. Он жаловался, что не может покупать продукты Суд ЕС исключил из санкционного списка бизнесмена Александра Пумпянского

Сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра исключат из санкционного списка Европейского союза, но не выплатят компенсацию в €100 тыс. Пумпянский-младший попал в санкционные списки, поскольку состоял в совете директоров Трубной металлургической компании. Ранее Пумпянский жаловался, что несмотря на гражданство Швейцарии, которое он имеет с 2016 года, из-за ограничений он не мог выплачивать ипотеку, покупать продукты и оплачивать посещение стоматолога. Пумпянскому также пришлось вернуть арендованный BMW X7, а мобильный оператор Swisscom заблокировал его номер. Добиться отмены санкций пытается и его отец.

Суд ЕС постановил вывести из-под санкций сына российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра (№70 в списке Forbes, состояние — $1,7 млрд). Об этом сказано в опубликованном решении суда. При этом суд отказал ему в выплате €100 тыс. компенсации морального вреда, но обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки истца. А Еврокомиссия, добровольно вступившая в разбирательство на стороне Совета ЕС, должна оплатить собственные судебные расходы.

«Суд постановил <...> отменить решения Совета ЕС от 14 сентября 2022 года (которым бизнесмен был внесен в черный список. — прим. ред.), решение от 13 марта 2023 года и от 13 сентября 2023 года (которыми действия санкций были продлены. — прим. ред.), в том, что касается Александра Пумпянского», — говорится в решении суда.

Суд посчитал недоказанным утверждение Совета ЕС о причастности сына основателя Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Александра Пумпянского к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины».

При этом суд ЕС оставил в силе санкции против Германа Хана — сооснователя «Альфа-Групп», акционера Альфа-банка и бывшего члена совета директоров кредитной организации.

Пумпянский сможет вернуться в Швейцарию

Александр Пумпянский получил гражданство Швейцарии в 2016 году. В марте 2022 года Александр был вынужден покинуть советы директоров ТМК, группы «Синара», а также банка «Синара» из-за введенных в его отношении санкций.

В интервью изданию Blick Пумпянский жаловался на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года. Из-за санкций Пумпянский не мог обслуживать ипотечный кредит, ему пришлось вернуть арендованный автомобиль BMW серии X7, мобильный оператор Swisscom отключил ему номер телефона. Он также сетовал, что не может покупать продукты, оплачивать счета и приемы стоматолога.

«Я не олигарх», — говорил он. — «Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в собственной стране».

Семья Пумпянского с тремя детьми была вынуждена переехать в Турцию.

Исключенных из черного списка становится больше

В минувшем сентябре Евросоюз исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов — главу группы ЕСН Григория Березкина, экс-главу Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова.

В июле Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова.

«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 сребреников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах, — молодцы. А вообще все санкции незаконны», — говорил во время пресс-колла в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ожидается, что 12-й пакет антироссийских санкций будет одобрен 11 декабря — на последнем в 2023 году заседании министров иностранных дел 27 государств сообщества.

«12-й пакет санкций в настоящее время дорабатывается. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали. Я надеюсь, что он скоро будет одобрен и мы сможем внести его в декабре [на утверждение] на заседании Совета ЕС», — говорил накануне Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.