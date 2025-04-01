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Путин передал привет Си Цзиньпину

Путин через главу МИД Китая Ван И передал привет Си Цзиньпину
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел Китая Ван И передать привет главе КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перед началом разговора российский лидер поприветствовал главу МИД Китая и отметил, что рад его видеть.

«И, прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину», — сказал Путин.

Ван И прилетел в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники писало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее Ван И назвал русских сильной нацией.

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