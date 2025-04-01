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Путин передал советские монеты для памятника на Поклонной горе

Путин передал советские монеты семьи для создания памятника к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин передал коллекцию советских монет, которые хранились у него и его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Советские монеты от президента РФ и его семьи белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения государственных наград в мае 2024 года от самого А.Талая, удостоенного российского ордена Дружбы. В.Путин поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты», — говорится в публикации.

По словам Пескова, российский лидер собрал советские деньги, которые «лежали у него, у него в семье».

«Попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить», — сказал представитель Кремля Песков на встрече с Талаем.

До этого Владимир Путин заявил на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, что в годы Второй мировой войны (1939 — 1945 гг.) нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее ФСБ рассекретила данные о Сталинградской битве.

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