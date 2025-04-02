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Глава РФПИ спросил мнения пользователей X об отношениях России и США

Глава РФПИ предложил пользователям X опрос о пользе хороших отношений РФ и США
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попросил пользователей социальной сети X ответить на вопрос, считают ли они полезными для мира хорошие отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Дмитриев предложил ответить на соответствующий вопрос «да» или «нет».

В течение 20 минут ответ «да» набрал около 85,8% голосов. На тот момент в опросе приняли участие более 250 человек.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Комментируя публикацию CNN, Дмитриев написал на своей странице в X «Maybe» («Возможно»), отметив, что сопротивление диалогу между Россией и США исходит от «укоренившихся интересов и старых нарративов».

Ранее сообщалось, что в НАТО прекратили дискуссии об отношениях с РФ на фоне переговоров США.

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