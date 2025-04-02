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В НАТО прекратили обсуждать пересмотр отношений с Россией из-за США

Euractiv: в НАТО прекратили дискуссии об отношениях с РФ на фоне переговоров США
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В НАТО приостановлены дискуссии о пересмотре отношений с Российской Федерацией на фоне переговоров США с ней и Украиной. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

Отмечается, что предстоящий саммит НАТО в Гааге (Нидерланды) станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их «заморозки» после начала российской специальной военной операции на Украине.

Сейчас, когда Соединенные Штаты проводят мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме «приостановлены», они не ведутся уже несколько месяцев. При этом пока в Европе не понимают, что думает по поводу отношений с Россией президент США Дональд Трамп, говорится в статье.

Что касается Украины, все союзники по НАТО согласны с тем, что разрушения должны остановиться. Трамп хочет содействовать миру в республике, рассказал изданию источник из Вашингтона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США.

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