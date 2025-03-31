США выступили за переговоры по Украине, отвергнув идею временного управления

Администрация США выступает за мирное урегулирование украинского конфликта через переговоры между Москвой и Киевом при полном прекращении огня. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Мы работаем с пониманием, что переговоры потребуют от России и Украины сложных решений и компромиссов. Вашингтон продолжит усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — подчеркнула Брюс.

Она также отвергла предложения о введении временного управления на Украине.

«Украина — конституционная демократия. Ее будущее определяется народом и основным законом, а не внешними силами», — заявила Брюс.

В американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так американский лидер отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли американский президент готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас попросила Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине.