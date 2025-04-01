Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли планы США в случае провала переговоров по Украине

AT: в случае провала переговоров США передадут Украину Европе
close
Evelyn Hockstein/Reuters

В случае провала переговоров по заключению сделки между Россией и Украиной, которые ведут Соединенные Штаты, Вашингтон может передать республику на попечение Европы. Такую оценку дает издание Asia Times.

По мнению автора, переговоры «сходят с рельсов, а США стремятся к тому, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность в вопросе помощи Киеву. Вашингтон намерен сосредоточиться на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в тексте. Россия же может достичь своих территориальных и политических целей в достаточно короткие сроки, пишет AT.

«Важный вопрос заключается в том, какие шаги администрация Трампа готова предпринять, если так называемый мирный процесс застопорится или рухнет. Санкции не изменят военную ситуацию и могут иметь обратный эффект на экономику США и фондовый рынок, которые уже находятся в панике», — пишет издание.

В связи с этим, предполагает автор, из-за ограниченных военных ресурсов США на континенте Вашингтон «будет склонен передать Украину Европе».

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь Украине, чтобы не стать помехой достижению мира.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами