В случае провала переговоров по заключению сделки между Россией и Украиной, которые ведут Соединенные Штаты, Вашингтон может передать республику на попечение Европы. Такую оценку дает издание Asia Times.

По мнению автора, переговоры «сходят с рельсов, а США стремятся к тому, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность в вопросе помощи Киеву. Вашингтон намерен сосредоточиться на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в тексте. Россия же может достичь своих территориальных и политических целей в достаточно короткие сроки, пишет AT.

«Важный вопрос заключается в том, какие шаги администрация Трампа готова предпринять, если так называемый мирный процесс застопорится или рухнет. Санкции не изменят военную ситуацию и могут иметь обратный эффект на экономику США и фондовый рынок, которые уже находятся в панике», — пишет издание.

В связи с этим, предполагает автор, из-за ограниченных военных ресурсов США на континенте Вашингтон «будет склонен передать Украину Европе».

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь Украине, чтобы не стать помехой достижению мира.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.