В России выступили против отправки миротворцев из Европы на Украину

Россия категорически против размещения на Украине миротворческих сил стран, которые оснащают Киев вооружением. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, европейцы «абсолютно глухи» к предупреждениям о том, что для России такая ситуация категорически неприемлема. Логвинов отметил, что история последних лет ничему не научила страны Европы.

Накануне газета The Washington Post писала, что европейские лидеры теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил из-за ограничений, связанных с развертыванием крупных войск, и готовности некоторых стран предложить свои возможности для патрулирования пространства в регионе.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее военный эксперт рассказал, для чего Зеленский зазывает западные войска на Украину.