Депутат Рады допустил начало гражданской войны на Украине и ее распад

Дубинский: после конфликта с РФ на Украине может начаться гражданская война

Украина может погрузиться в гражданскую войну и распасться после завершения конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта «анти-Россия»? <...> Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны», — считает Дубинский.

Другой вариант — разделение Украины после военного поражения. Кроме того, парламентарий полагает, что страну могут «очистить» через аналог Нюрнбергского трибунала.

27 марта спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопрос территорий является самым трудным при урегулировании российско-украинского конфликта. Он считает, что самой простой частью процесса стало обсуждение моратория по ударам в Черном море. Он добавил, что последующие шаги будут «по-настоящему сложными».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждался вопрос принадлежности территорий.

Ранее в США предрекли уничтожение любым иностранным войскам на территории Украины.