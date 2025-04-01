Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады допустил начало гражданской войны на Украине и ее распад

Дубинский: после конфликта с РФ на Украине может начаться гражданская война
close
РИА Новости

Украина может погрузиться в гражданскую войну и распасться после завершения конфликта с РФ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта «анти-Россия»? <...> Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны», — считает Дубинский.

Другой вариант — разделение Украины после военного поражения. Кроме того, парламентарий полагает, что страну могут «очистить» через аналог Нюрнбергского трибунала.

27 марта спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопрос территорий является самым трудным при урегулировании российско-украинского конфликта. Он считает, что самой простой частью процесса стало обсуждение моратория по ударам в Черном море. Он добавил, что последующие шаги будут «по-настоящему сложными».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждался вопрос принадлежности территорий.

Ранее в США предрекли уничтожение любым иностранным войскам на территории Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами