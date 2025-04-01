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В США предрекли «уничтожение» любым иностранным войскам на территории Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожат любые иностранные войска на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ уничтожат любые иностранные войска, которые появятся на территории Украины. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-каналу «Judging Freedom.

По его словам, Россия «уничтожит их», и останется «только считать тела».

Джонсон указал, что российские военные неоднократно наносили удары по гостиницам, где располагались иностранные наемники и военные специалисты других стран.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

По словам Макрона, каждая европейская страна может отправить на Украину несколько тысяч военных. Французский лидер заявил, что план размещения на Украине миротворцев находится на финальной стадии согласования.

Ранее глава МИД Литвы призвал сдерживать Россию во избежание «оккупации» Балтии.

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