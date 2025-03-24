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Трамп назвал одну из тем обсуждения в рамках усилий по урегулированию на Украине

Трамп: в Эр-Рияде стороны обсуждают возможный контроль США над украинскими АЭС
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждается возможный контроль Вашингтона над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности», — сказал Трамп на заседании кабинета в Белом доме.

При этом американский лидер не уточнил, о какой именно АЭС идет речь.

21 марта газета Financial Times со ссылкой на украинские источники написала, что власти Соединенных Штатов хотят «выбить» для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе забрать украинские атомные электростанции под свой контроль.

По мнению украинских энергетических экспертов, на которых ссылается The New York Times, идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима. 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Порошенко предложил сферу для инвестиций США на Украине.

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