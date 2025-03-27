В США назвали самый трудный момент при урегулировании конфликта на Украине

Вопрос территорий является самым трудным при урегулировании российско-украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.

Келлог считает, что самой простой частью процесса стало обсуждение моратория по ударам в Черном море. Он добавил, что последующие шаги будут «по-настоящему сложными».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты проанализируют положения России и Украины по урегулированию конфликта и внесут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.