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Риттер уличил команду Трампа в попытке поставить Россию в неудобное положение

Экс-разведчик Риттер указал на желание США поставить Россию в неудобное положение
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Администрация президента Дональда Трампа стремится поставить Россию в невыгодное положение в контексте мирного соглашения по Украине. Об этом в беседе с RT заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, после появившихся надежд администрация Трампа, вероятно, возвращается к принципам, которые нацелены на то, чтобы поставить Россию в «невыгодное положение» в контексте заключения мирного соглашения по Украине.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отношения России и США оценили фразой «точка маневра».

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