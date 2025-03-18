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Порошенко обвинил Зеленского в движении к диктатуре

Порошенко назвал Зеленского несчастным лидером, ведущим Украину к диктатуре
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Piotr Molecki/AP

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что действующий глава страны Владимир Зеленский и его окружение способствуют установлению диктатуры.

«Он — неудачный лидер команды, которая движет нацию в сторону диктатуры», — сказал политик.

Бывший президент назвал санкции украинских властей в отношении себя и своей партии «Европейская солидарность» «нападением на свободу, демократию и европейскую интеграцию». По его словам, Зеленский опасается текущей политической обстановки и стремится устранить всех конкурентов.

Порошенко также заявил, что украинским войскам нужно отказаться от наступательных операций. По его мнению, Вооруженным силам Украины не требуются дополнительные военные.

«У нас достаточно людей. Нам их не хватает для штурмовых операций на передовой линии фронта. Мы должны строить укрепления. Мы должны заботиться о жизни каждого солдата. Нам следует забыть слово «наступательная операция». Прекратите это», — сказал Порошенко.

13 февраля Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу. В конце февраля партия Порошенко подала иск в суд из-за введенных против него рестрикций.

Ранее бывшего охранника Порошенко арестовали по делу о «десяти черных чемоданах».

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