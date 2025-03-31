Зеленский обвинил Кремль в «издевательстве» над мирными инициативами Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «откровенно издевается» над попытками западных партнеров продвигать мирные инициативы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас в Москве насмехаются над усилиями партнеров остановить войну. Постоянные удары дронов, жестокие обстрелы — это их ответ. Прекратить это можно только жестким давлением, принуждая Россию к миру», — подчеркнул Зеленский.

Он также акцентировал внимание на необходимости привлечения Москвы к ответственности за военные преступления.

«Европа не забудет моральных уроков этой войны. Невозможно нормализовать то, что они совершили в Буче, Мариуполе и других городах. Мы продолжим работать, чтобы ответственность России стала реальной», — добавил украинский лидер.

1 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что главы министерств иностранных дел стран Европейского союза призвали определить дату окончания переговоров по Украине. Сикорский отметил, что Россия уже получила определенные обещания со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Киев принял предложения прекращения огня без условий, а Европа не будет ждать вечно.

Ранее США выступили за переговоры по Украине, отвергнув идею временного управления.