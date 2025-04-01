Зеленский ждет от Трампа новых санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает новых санкций со стороны Соединенных Штатов в адрес России из-за якобы продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, в контексте достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о приостановке ударов по энергообъектам настал момент «увеличения санкционного давления» на Москву.

«Потому что я считаю, что русские нарушают то, что они пообещали Америке – по крайней мере, то, что Америка сказала нам и публично. И мы очень надеемся, что президент Трамп – у него есть все соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону», – сказал Зеленский.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

25 марта, после переговоров в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали США список объектов инфраструктуры, которые попадают под этот мораторий. Также он заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с Россией вступят в силу после оглашения Вашингтоном. По словам Зеленского, такое условие назвала сама американская сторона.

Ранее СМИ раскрыли планы США в случае провала переговоров по Украине.