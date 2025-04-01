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В Пентагоне заявили об угрозе Ирана для США

Пентагон: Иран через несколько лет сможет угрожать существованию США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Кандидат на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн считает, что Иран через несколько лет сможет представлять экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках выступления на слушаниях в конгрессе, посвященных рассмотрению его кандидатуры, он подчеркнул, что согласен с мнением президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не должен допустить появление ядерного оружия у Тегерана.

У Кейна поинтересовались, планирует ли он предоставить Трампу список возможных вариантов нанесения ударов по Ирану, если Вашингтон решиться на подобное при отказе Тегерана от сделки по ядерной программе. Он подчеркнул, что подобное входит в обязанности председателя КНШ.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности организации с требованием осудить угрозы Трампа в адрес Тегерана.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.

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