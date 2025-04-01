Иран призвал ООН осудить угрозы Трампа

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности организации с требованием осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

В документе дипломат заявил, что администрация Трампа «систематически нарушает международные нормы», а ее угрозы применения силы против суверенных государств подрывают основы ООН.

«США как постоянный член СБ ООН открыто пренебрегают Уставом организации, используя военную мощь для достижения политических целей. Это создает опасный прецедент», — подчеркнул Иравани.

Иранский постпред призвал СБ ООН «однозначно осудить действия США» и потребовать от Вашингтона соблюдения международного права.

«Угрозы военного вмешательства противоречат принципам суверенитета и неприменения силы, закрепленным в Уставе ООН», — добавил он.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.