Стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США

Иран в случае атаки со стороны Соединенных Штатов готов нанести удар по находящейся в Тихом океане американской военно-морской базе Диего-Гарсия. Об этом, ссылаясь на неназванного высокопоставленного иранского военного, сообщает британская газета Telegraph.
Источник издания отметил, что в ответ на любую американскую атаку Иран ударит по совместной базе США и Великобритании Диего-Гарсия. По словам иранского военного, Тегеран не станет учитывать, какие именно солдаты — американские, британские, турецкие находятся на военной базе, если она будет использоваться Соединенными Штатами.
30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил «не виданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.
28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.
Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.