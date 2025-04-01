В Госдуме связали заявления Бербок о России с Днем дурака

Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что переговоры России и Соединенных Штатов зашли в тупик, а американский лидер Дональд Трамп не должен следовать «тактике проволочек» Владимира Путина можно рассматривать лишь с поправкой на День дурака. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявления Бербок в Киеве можно рассматривать только с поправкой на «День дурака». <…> Если серьезно, то благодаря сомнительной компетенции таких бербок, каллас и им подобных украинское урегулирование до сих пор буксует прямо по Оруэллу. Мир для них – это продолжение войны», — написал депутат.

Он назвал переговоры Москвы и Вашингтона «тонкой материей». По его словам, грубое вмешательство в диалог сторон «политиков -русофобов» не поспособствует появлению настоящей формулы мира и завершению конфликта на Украине.

До этого Анналена Бербок заявила, что Европа намерена призвать США не поддаваться тактике президента России Владимира Путина по якобы «затягиванию времени» в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.