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Бербок призвала США не поддаваться «тактике Путина» в ходе переговоров по Украине

Бербок: ЕС призовет США не поддаваться тактике Путина в переговорах по Украине
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Benjamin Westhoff/Reuters

Европа намерена призвать США не поддаваться тактике президента России Владимира Путина по якобы «затягиванию времени» в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе визита в Киев заявила и. о. главы МИД Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы ясно дадим понять американской стороне, что нам не следует поддаваться тактике Путина по затягиванию времени», — подчеркнула она.

Как сообщает Reuters, Бербок также заявила, что безоговорочная поддержка Украины становится все более важной, поскольку переговоры между Россией и США якобы зашли в «тупик».

1 апреля сообщалось, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и заявила о выделении €130 млн Украине.

В Киеве министр иностранных дел Германии встретится с политиками и «представителями гражданского общества». В ходе обсуждения также будут рассмотрены шаги, предпринимаемые Украиной на пути к членству в ЕС, сообщает МИД ФРГ.

Ранее в Германии резко отреагировали на призыв премьера Саксонии снять санкции с России.

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Переговоры о мире на Украине
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