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В Германии выдвинули США требование по ресурсной сделке с Украиной

Глава МИД ФРГ потребовала от США соответствия законам ЕС сделки с Украиной
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Global Look Press

Сделка между США и Украиной по полезным ископаемым должна соответствовать европейскому законодательству. Об этом заявила исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters.

«В конце концов, это наш европейский континент», — объяснила свою позицию дипломат.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что новый вариант соглашения между Киевом и Вашингтоном теперь касается всех полезных ископаемых. Предполагается, что договор будет бессрочным, а изменения в него можно будет вносить только с разрешения США.

На следующий день агентство Bloomberg написало, что обновленный проект соглашения по недрам угрожает подорвать стремление Украины вступить в Европейский союз. Все из-за требования администрации президента США к Украине насчет «права первого предложения» по инвестициям во все инфраструктуры и ресурсные проекты.

Ранее на Украине испугались серьезных последствий при подписании сделки с США по недрам.

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