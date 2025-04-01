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На Украине испугались серьезных последствий при подписании сделки с США по недрам

Экс-премьер Азаров: проект сделки по недрам с США превратит Украину в колонию
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Нина Зотина/РИА Новости

Новый проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым является типичным колониальным соглашением для республики, которое отдает абсолютно всю власть в руки Вашингтона. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что такого не должно быть во взаимоотношениях между государствами, которые уважают свою конституцию и законы. По его словам, Соединенные Штаты предлагают Украине «недостойное реального государства соглашение».

Азаров добавил, что американская сторона требует от Украины компенсировать те финансовые средства, которые были выделены стране в период президентства Джо Байдена (2021-2025).

Экс-премьер задался вопросом, о чем думала администрация Байдена, когда выделяла деньги государству, которое ничем не обеспечено. По мнению Азарова, вина за произошедшее лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации Украины.

27 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сорванное во время поездки Зеленского в Вашингтон соглашение по полезным ископаемым было намного выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас. Помимо недр, сейчас оно охватывает инфраструктуру добычи и перевалки. В случае дальнейших конфликтов могут добавиться еще и объекты энергетики.

Ранее в Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины.

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