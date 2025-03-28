В плане США по сделке увидели подрыв идеи об Украине в ЕС

Bloomberg: соглашение Вашингтона и Киева может помешать вступлению Украины в ЕС

Новые предложения Вашингтона по сотрудничеству с Киевом, разработанные взамен сорванной сделки по полезным ископаемым, угрожают подорвать стремление Украины вступить в Европейский союз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

В публикации отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа требует от украинской стороны «права первого предложения» по инвестициям во все инфраструктуры и ресурсные проекты в рамках нового соглашения.

При этом в документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины, однако украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что CША постоянно меняют условия сделки с Украиной по ее недрам и редкоземельным металлам, конечной версии документа пока нет.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.