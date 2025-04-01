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Ван И назвал русских сильной нацией

Ван И: русские — сильная нация, способная к консолидации сил в критический момент
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Anastasia Barashkova/Reuters

Русский народ — сильная нация, способная к консолидации сил в критический момент. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Россия — страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские — сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением», — заявил Ван И в интервью.

Он добавил, что очень много раз посещал Россию и общался с гражданами страны из разных кругов, всегда отмечая уважение к собственной истории и стремление ее сохранять.

Также Ван И отметил, что сотрудничество России и Китая подобно экспрессу — поезд идет вперед, меняются лишь пейзажи.

Глава китайского внешнеполитического ведомства приехал в Россию с официальным визитом в понедельник, 31 марта. Его визит продлится до среды, 2 апреля.

Ранее РФ и США начали обсуждать российские редкоземельные металлы.

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