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Новый посол Франции прибыл в Россию

МИД: новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию к месту своей службы. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

«1 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», — проинформировали в дипведомстве.

Россия 17 марта одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ. Он сменил на этой должности временного поверенного в делах Франции в России Захари Гросса.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение приезд Николя де Ривьера в Москву. У нее возникли вопросы в связи с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой для Европы».

В своем Telegram-канале Захарова выразила недопонимание, как новый посол Франции будет развивать отношения с РФ на фоне того, что Макрон призывает «утихомирить» Россию. Дипломат не поняла смысл приезда посла в Россию.

Ранее Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о российской угрозе.

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