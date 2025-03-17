Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ. Ему выдали въездную визу, сообщили РИА Новости в российском МИД.

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — пояснили в министерстве иностранных дел России.

В МИД добавили, что Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил визу для въезда на территорию РФ, где приступит к своим обязанностям посла. Он сменит на этом посту временного поверенного в делах Франции в России Захари Гросса.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда нового посла Франции в Москву. У нее возникли сомнения после заявлений французского президента Эммануэля Макрона о России как «угрозе для Европы».

В своем Telegram-канале Захарова выразила непонимание, поскольку новый посол Франции хочет развивать отношения с РФ, а Макрон заявляет о том, что Россию надо «утихомирить». Дипломат не поняла, зачем тогда посол едет в Россию.

Ранее Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о российской угрозе.