Польша обновила соглашение с американскими компаниями по строительству АЭС

Польские власти и американские концерны Westinghouse и Bechtel завершили переговоры, касающиеся промежуточного соглашения о строительстве первой польской АЭС, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом сообщает TVP Info.
Туск подчеркнул, что Варшаве удалось согласовать наиболее выгодные для себя условия, а также обеспечить финансовый контроль проекта.
Предыдущий договор Польши с американскими компаниями истек 31 марта.
До этого в Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству трех ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse на берегу Балтийского моря — в 10 милях от руин советской станции.
В феврале 2024 года финская энергетическая компания Fortum подписала рамочное соглашение с польской энергетической компанией PEJ по оказанию услуг в рамках строительства первой АЭС в Польше.
Станция должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году в районе Гданьска. Американские компании Westinghouse и Bechtel уже ведут подготовительные работы по проекту. В соответствии с программой Польши планируется построить шесть энергоблоков общей мощностью 9 ГВт.
Ранее в Польше заявили о необходимости постепенного перехода на альтернативные источники энергии.