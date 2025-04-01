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Польша обновила соглашение с американскими компаниями по строительству АЭС

Польша достигла промежуточного соглашения с концернами из США о строительстве АЭС
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские власти и американские концерны Westinghouse и Bechtel завершили переговоры, касающиеся промежуточного соглашения о строительстве первой польской АЭС, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом сообщает TVP Info.

Туск подчеркнул, что Варшаве удалось согласовать наиболее выгодные для себя условия, а также обеспечить финансовый контроль проекта.

Предыдущий договор Польши с американскими компаниями истек 31 марта.

До этого в Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству трех ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse на берегу Балтийского моря — в 10 милях от руин советской станции.

В феврале 2024 года финская энергетическая компания Fortum подписала рамочное соглашение с польской энергетической компанией PEJ по оказанию услуг в рамках строительства первой АЭС в Польше.

Станция должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году в районе Гданьска. Американские компании Westinghouse и Bechtel уже ведут подготовительные работы по проекту. В соответствии с программой Польши планируется построить шесть энергоблоков общей мощностью 9 ГВт.

Ранее в Польше заявили о необходимости постепенного перехода на альтернативные источники энергии.

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